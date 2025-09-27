Експеримент на перехресті Тарнавського – Київська: зелений сигнал горітиме довше

У Тернополі на перехресті вулиць Тарнавського та Київської змінили роботу світлофора в експериментальному режимі, щоб зменшити затори і покращити пропускну здатність важливого транспортного вузла. Відтепер тривалість зеленого сигналу для водіїв, що рухаються у напрямку вул. В. Великого та вул. В. Симоненка, збільшено на 8 секунд.

Коригування для зменшення заторів

За словами старшої інспекторки пресслужби управління патрульної поліції Тернопільської області, зміна тривалості зеленого сигналу дозволить покращити рух транспорту в цих напрямках, зокрема на більш завантаженій вул. Тарнавського, що є важливою транспортною артерією міста. Під час коригування світлофора в інших напрямках буде горіти червоний сигнал, що дозволить уникнути хаосу на перехресті.

Експериментальний режим

Це зміна є частиною експерименту, який має на меті оцінити ефективність нових налаштувань світлофорів. Патрульні поліцейські планують спостерігати за результатами цієї зміни, щоб вирішити, чи потрібно застосовувати нову модель на інших інтенсивних перехрестях міста.

Очікувані результати

Завдяки таким змінам у роботі світлофорів у Тернополі, передбачається полегшення транспортного потоку та зменшення заторів, що має значно покращити ситуацію на дорогах.