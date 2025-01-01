У Придністров’ї, окупованому рф регіоні Молдови, відключили опалення

“У зв’язку з тимчасовим припиненням постачання газу на теплогенеруючі об’єкти підприємства, з 1 січня 2025 року з 7.00 години ранку припиняється подача теплової енергії на цілі опалення та гарячого водопостачання населенню, бюджетним установам та організаціям усіх форм власності, окрім лікувальних закладів зі стаціонарним перебуванням”, – ідеться в повідомленні.