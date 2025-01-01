У Придністров’ї, окупованому рф регіоні Молдови, відключили опалення
У Придністров’ї, окупованому рф регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду через припинення транзиту територією України та відмови кремля постачати газ за іншими маршрутами. Про це повідомили в “Тирастеплоенерго”.
“У зв’язку з тимчасовим припиненням постачання газу на теплогенеруючі об’єкти підприємства, з 1 січня 2025 року з 7.00 години ранку припиняється подача теплової енергії на цілі опалення та гарячого водопостачання населенню, бюджетним установам та організаціям усіх форм власності, окрім лікувальних закладів зі стаціонарним перебуванням”, – ідеться в повідомленні.
Крім того, жителям дали рекомендації як грітися самотужки. Наприклад, тепло одягатися, збиратися в одній кімнаті, використовувати електричні обігрівачі тощо.