01:10 | 27.09.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

На війні загинув молодий захисник Іван Стрільчук з Тернопільщини

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Знову чорна звістка для Теребовлянської громади… Вже вкотре ми оплакуємо свого сина, який віддав життя за наше майбутнє і Україну. Повідомляють у міській раді.

🕯У російсько-українській війні загинув мешканець м. Теребовля солдат Стрільчук Іван Васильович, 01.07.1993 р.н. Життя захисника обірвалося 18 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Володимирівка Донецької області.
🪖Іван Стрільчук прийнятий на військову службу 28 квітня 2022 року. Був навідником кулеметного взводу.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя. У цю тяжку годину поділяємо ваш біль та схиляємо голови в скорботі разом із вами. Пам’ять про Івана, його мужність і відданість Україні назавжди залишаться у серцях жителів громади.
Вічна та світла пам’ять! 🕯🙏

Герої не вмирають! 🩵💛

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *