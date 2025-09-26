На війні загинув молодий захисник Іван Стрільчук з Тернопільщини

Знову чорна звістка для Теребовлянської громади… Вже вкотре ми оплакуємо свого сина, який віддав життя за наше майбутнє і Україну. Повідомляють у міській раді.

У російсько-українській війні загинув мешканець м. Теребовля солдат Стрільчук Іван Васильович, 01.07.1993 р.н. Життя захисника обірвалося 18 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Володимирівка Донецької області.

Іван Стрільчук прийнятий на військову службу 28 квітня 2022 року. Був навідником кулеметного взводу.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя. У цю тяжку годину поділяємо ваш біль та схиляємо голови в скорботі разом із вами. Пам’ять про Івана, його мужність і відданість Україні назавжди залишаться у серцях жителів громади.

Вічна та світла пам’ять!

Герої не вмирають!