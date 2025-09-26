У Тернополі презентували книгу «Жити попри все. Розповіді жінок про війну, 2014 та 2022»

25 вересня в Українському домі під час фестивалю “Бібліофест” відбулася важлива подія — презентація книги «Жити попри все. Розповіді жінок про війну, 2014 та 2022». Це видання, в якому зібрано розповіді 11 українок, що пережили війну, пошуки стійкості та життя під час російської агресії. Кожна з авторок — жінка різного віку, професії та з різних регіонів України, що ділиться своїми болісними і водночас надзвичайно важливими історіями.

Жінки, які стали голосами війни

У книзі авторки відкрито розповідають про своє життя в окупації, втрати рідних, майна та здоров’я, полон, сексуальне насильство та гендерно обумовлені проблеми, з якими зіткнулися під час війни. Однак більшість історій є і про те, що допомогло їм вистояти в найважчі часи та продовжувати боротьбу за життя і гідність. Завершує книгу розділ від психологині, яка пропонує поради щодо відновлення після пережитого.

Присутні на презентації

Серед авторок книги були:

Марина Супрун — дівчина з села Ягідне Чернігівської області, яка неповнолітньою пережила полон росіян у підвалі школи.

Галина Тищенко — представниця організації SEMA Ukraine, що об’єднує українських жінок, постраждалих від сексуального насильства під час війни.

Сталіна Чубенко — мати Степана, закатованого бойовиками в 2014 році.

Враження від презентації

“Від почутого шкіра вкривається сиротами. Марина у 16 років разом з понад 360 односельцями майже місяць провела у підвалі школи в Ягідному, під час російської окупації. Нелюдські умови, знущання, смерть мирних людей… Її розповідь вражає, змушує переживати кожен момент”, — поділилася враженнями членкиня ГО «Захист Держави» Леся Воробій.

Переконання про екранізацію книги

Голова ГО «Тернопільська кінокомісія» Володимир Ханас під час презентації зазначив: “Не так давно на міжнародному кінофорумі «Кінохвиля 2025» ми бачили фільми про травматичний досвід війни. Книга «Жити попри все» та її авторки — це люди, які несуть світло й доброту в темряву війни. Вони надзвичайно сильні духом і можуть допомогти іншим, тому ця книга вартує екранізації. Важкої, болючої, але необхідної”.

Проект, що допомагає знайти опору

Книга є результатом роботи громадської організації «Східноукраїнський центр громадських ініціатив», яка з 2014 року займається документуванням порушень прав людини під час війни. Це видання стане корисним для всіх українців, які переживають свій особистий досвід війни та шукають підтримки, приклади стійкості й сили для продовження життя та боротьби.

Ініціатива, що надихає

Презентація книги стала знаковою подією для тернопільської громади, де в атмосфері фестивалю «Бібліофест» відбулася важлива зустріч з авторами, які не просто розповідають історії, а й дають надію на відновлення і відродження після болю війни.