У Тернополі відбулася Панахида під назвою «Світло молитви в темряві війни»

У Тернополі біля Меморіальної стели «Воїнам, загиблим за волю України» відбулася Панахида під назвою «Світло молитви в темряві війни». Військові тернопільського підрозділу 2 Галицької бригади Нацгвардії долучились до спільної молитви спільно із духовенством, представниками влади, родинами Героїв та жителями міста.

Під час заходу поіменно згадали усіх захисників-земляків, які загинули у вересні, починаючи з 2014 року.

Відтепер у Тернополі такі Панахиди відбуватимуться щомісяця – кожної останньої п’ятниці. Їхня мета – вшанувати пам’ять полеглих, висловити вдячність за їхній подвиг, підтримати родини Героїв і згуртувати громаду у спільному вшануванні.