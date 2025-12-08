На війні загинув молодий захисник Назарій Хрущ

Скалатська міська рада з глибоким болем повідомляє про загибель жителя с.Поплави, воїна Хруща Назарія Сергійовича, 14 травня 1998 року народження.

Назарій – мужній захисник, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, який до останнього подиху виконував свій обов’язок перед народом і Батьківщиною.

Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам та усім, хто знав Назарія.

Пам’ять про Героя назавжди житиме у наших серцях.