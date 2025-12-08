Пожежа в Тернополі: на восьмому поверсі горіла квартира, виявили тіло жінки

7 грудня 2025 року в Тернополі, на проспекті Злуки, сталася пожежа на восьмому поверсі багатоповерхівки. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь, проте вхідні двері квартири були закриті зсередини, що змусило пожежників потрапляти до приміщення через вікна.

Після того, як вогонь був загашений, працівники ДСНС спільно з поліцією виявили тіло жінки 1942 року народження. Попередня причина смерті — отруєння чадним газом. Причину пожежі наразі встановлює експертиза.