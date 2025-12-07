Військовому з Тернопільщини посмертно присвоїли звання Героя України

СИДОРУКУ Віталію Юрійовичу – присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” (посмертно) – Указом Президента України Володимир Зеленський №892/2025 – за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Висловлюємо щирі співчуття його родині – Юрій Сидорук , Лілія Сидорук , усім рідним, близьким та бойовим побратимам – 108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, 10 Гірсько- Штурмова Бригада.

Гідний син гідних батьків. Він віддав життя, аби ми могли жити.

Бути воїном – жити вічно !

Назавжди в строю!

Назавжди 23 !