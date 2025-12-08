На Тернопільщині п’яний водій Kia спричинив ДТП, внаслідок якого перекинувся бус

6 грудня 2025 року, близько 23:53, у селі Довжанка на трасі Тернопіль-Львів-Рава-Руська сталося зіткнення двох транспортних засобів. Водій автомобіля Kia Sorento не зміг уникнути аварії з Mercedes-Benz Sprinter, що після удару злетів у кювет.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. Як з’ясувалося, водій Mercedes-Benz Sprinter отримав переломи та був госпіталізований. Інший водій, керманич Kia Sorento, був затриманий правоохоронцями відповідно до статті 208 КПК.

Газоаналізатор “Драгер” показав, що в крові водія Kia було 0,98 проміле алкоголю. Поліція встановлює всі обставини події.