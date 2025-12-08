Майже 7,8 мільярдів гривень ЄСВ – внесок платників Тернопільщини у стабільність соціальних виплат

Платники Тернопільської області продовжують відповідально виконувати свої зобов’язання зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). За 11 місяців 2025 року до бюджету надійшло 7 млрд 763,2 млн грн ЄСВ, що на 1 млрд 171,1 млн грн або 17,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Показник доходів виконано на 116,5%, а додаткові надходження склали 1 млрд 98,6 млн грн.

Позитивна динаміка простежується і в помісячних надходженнях. Лише у листопаді платники краю сплатили 734 млн грн ЄСВ, що на 63,9 млн грн (+9,5%) перевищує минулорічні надходження. Планові показники місяця виконано на 101,9%, що забезпечило бюджету додаткові 13,9 млн гривень.

У Головному управлінні ДПС у Тернопільській області наголошують: своєчасна сплата ЄСВ – це основа стабільності системи соціального страхування. Саме ці кошти формують фінансовий ресурс для виплати пенсій, лікарняних, допомоги по безробіттю, у зв’язку з вагітністю та пологами, а також покриття інших важливих соціальних гарантій для мільйонів громадян.

Дякуємо сумлінним платникам краю за відповідальність та внесок у фінансову стійкість держави.