Під час виконання бойового завдання загинув захисник Володимир Сапливий з Тернопільщини

Сумна звістка сколихнула сьогодні Великобірківську громаду, повідомляють на сторінці громадиу. мережі Фейсбук.

07 грудня 2025 року під час виконання бойового чергування в районі населеного пункту Тимофіївка, Харківської області, помер мешканець селища Великі Бірки (уродженець села Ангелівка), сержант військової частини А7033 – САПЛИВИЙ Володимир Іванович, 05.03.1980 року народження.

Приносимо співчуття родині померлого, це важка і непоправна втрата для усіх нас.

Вічна пам‘ять полеглому Воїну.