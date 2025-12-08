12:16 | 8.12.2025
На Тернопільщині автомобіль збив маму з дитиною

5 грудня 2025 року, близько 16:00, в селі Лосятин Почаївської територіальної громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля «Renault Logan» скоїв наїзд на двох пішоходів, які рухались по краю проїжджої частини дороги.

В результаті аварії травми отримали 31-річна жінка та її чотирирічна донька. Мати, після надання медичної допомоги, відмовилась від госпіталізації. Дівчинку ж негайно доставили до Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні для подальшого обстеження.

Патрульна поліція з’ясовує усі обставини події

