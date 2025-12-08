П’ять років з конфіскацією «айфона» за перешкоджання ТЦК: на Тернопільщині суд виніс вирок учаснику Viber-групи

У Тернопільській області чоловік активно перешкоджав законній мобілізаційній діяльності військовослужбовців ЗСУ з ТЦК та СП, регулярно публікуючи повідомлення в місцевій Viber-групі.

Правоохоронці встановили особу громадянина та притягли його до відповідальності, а суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на п`ять років з конфіскацією особистого «Iphone 8», з якого чоловік писав у групі.

Зборівський районний суд Тернопільської області встановив, що у період з вересня 2023 року по червень 2025 року чоловік активно перешкоджав законній діяльності військовослужбовців і представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Він систематично збирав і поширював у місцевій Viber-групі, де було близько 3-х тисяч учасників, інформацію про місце перебування та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП.

У повідомленнях засуджений зазначав конкретні населені пункти, орієнтири та час проведення мобілізаційних заходів, що давало можливість учасникам групи та їхнім знайомим уникати контакту з ТЦК та СП.

Такі дії суперечать вимогам законодавства про військовий обов’язок і мобілізацію, оскільки перешкоджають встановленню мобілізаційного ресурсу, веденню військового обліку та укомплектуванню Збройних Сил України й інших військових формувань у період дії воєнного стану.

З огляду на визнання винуватості, щире каяття та сприяння у розкритті злочину, вирок про ув’язнення на 5 років замінили дворічним іспитовим терміном. Вилучений в дохід держави «айфон» не повернули.

АрміяInform