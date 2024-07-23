На війні загинув молодий захисник Юрій Копчук з Тернопільщини

🕯️Клята війна, підло розпочата російськими окупантами, продовжує приносити нестерпний біль і горе в рідну Україну та в нашу громаду. Від чергової чорної, трагічної звістки з фронту стискається серце від жалю та біль сковує душу…

Алея Слави Скориківської громади поповнюється наймолодшим Янголом-Захисником. Під час виконання бойового завдання, мужньо виборюючи нашу свободу, захищаючи рідну Землю, від осколкового поранення – 22.07.2024р., ЗАГИНУВ – старший солдат, інспектор прикордонної служби ІІІ категорії, майстер інженерно-позиційного відділення Державної прикордонної служби України – КОПЧУК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (22.03.1997 р.н.) із села Терпилівка, Скориківської ТГ.

Молодий, життєрадісний, працьовитий, сміливий, чуйний, доброзичливий юнак. Справжній Син України, мужній оборонець Батьківщини, який до останнього був вірний Військовій присязі. Йому б іще жити і жити… Але війна обірвала життя молодого Героя, забрала майбутнє, приєднавши Його до небесного війська – до справжніх патріотів, які у часи страшної, новітньої нашої історії були там, де найважче…

Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним Юрія. Нехай Господь Бог допоможе Вам перенести цю важку втрату🙏

Низько схиляємо голови перед вічною і світлою пам’яттю молодого Героя.

Вічна пам’ять та шана нашому Воїну Захиснику!🇺🇦🖤