Графік відключень світла 24 липня у Тернопільській області
⚠️Увага! Додаткові зміни в застосуванні погодинних вимкнень.
💡 У вівторок, 23 липня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень
⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
➡️00:00-01:00 3 черга
➡️00:00-04:00 2 черга
➡️01:00-05:00 1 черга
➡️04:00-08:00 6 черга
➡️05:00-09:00 5 черга
➡️09:00-13:00 3 черга
➡️08:00-10:00 4 черга
➡️13:00-14:00 2 черга
➡️14:00-15:00 1 черга
➡️16:00-17:00 6 черга
➡️17:00-18:00 5 черга
➡️17:00-19:00 4 черга
➡️18:00-20:00 3 черга
➡️19:00-21:00 2 черга
➡️19:00-22:00 1 черга
➡️20:00-23:00 6 черга
➡️22:00-24:00 5 черга
➡️23:00-24:00 4 черга