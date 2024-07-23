23:45 | 23.07.2024
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Графік відключень світла 24 липня у Тернопільській області

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⚠️Увага! Додаткові зміни в застосуванні погодинних вимкнень.

💡 У вівторок, 23 липня, з 00:00 до 24:00 год, на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️00:00-01:00  3 черга

➡️00:00-04:00  2 черга

➡️01:00-05:00  1 черга

➡️04:00-08:00  6 черга

➡️05:00-09:00  5 черга

➡️09:00-13:00  3 черга

➡️08:00-10:00  4 черга

➡️13:00-14:00  2 черга

➡️14:00-15:00  1 черга

➡️16:00-17:00  6 черга

➡️17:00-18:00  5 черга

➡️17:00-19:00  4 черга

➡️18:00-20:00  3 черга

➡️19:00-21:00  2 черга

➡️19:00-22:00  1 черга

➡️20:00-23:00  6 черга

➡️22:00-24:00  5 черга

➡️23:00-24:00  4 черга  

 

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