12:25 | 23.03.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

39 громад на Тернопільщині мають всі ознаки червоного рівня епіднебезпеки

tata 0 Views Прокоментуй!
На Тернопільщині погіршується епідеміологічна ситуація. 39 громад мають всі ознаки червоного рівня епіднебезпеки.
 
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш під час позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній адміністрації.
 
«Сусідні області вже у червоній зоні, Тернопільщина ще поки у помаранчевій. Але з кожним днем ситуація погіршується. Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови, тому тепер органи місцевого самоврядування мають більше повноважень щодо посилення обмежувальних заходів на своїх адмінтериторіях», – зазначив Володимир Труш.
 
«Станом на 23 березня в Тернопільській області зафіксовано 436 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Також зріс показник летальності – за останню добу – 11 летальних випадків. А протягом тижня було зафіксовано навіть 14 летальних випадків. Зараз у зоні ризику – працездатні особи віком від 30-до 55 років, без супутніх захворювань. Все це свідчить про погіршення епідеміологічної ситуації в області», – наголосила в.о. директора ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» Оксана Чайчук.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *