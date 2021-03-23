39 громад на Тернопільщині мають всі ознаки червоного рівня епіднебезпеки
На Тернопільщині погіршується епідеміологічна ситуація. 39 громад мають всі ознаки червоного рівня епіднебезпеки.
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш під час позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній адміністрації.
«Сусідні області вже у червоній зоні, Тернопільщина ще поки у помаранчевій. Але з кожним днем ситуація погіршується. Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови, тому тепер органи місцевого самоврядування мають більше повноважень щодо посилення обмежувальних заходів на своїх адмінтериторіях», – зазначив Володимир Труш.
«Станом на 23 березня в Тернопільській області зафіксовано 436 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Також зріс показник летальності – за останню добу – 11 летальних випадків. А протягом тижня було зафіксовано навіть 14 летальних випадків. Зараз у зоні ризику – працездатні особи віком від 30-до 55 років, без супутніх захворювань. Все це свідчить про погіршення епідеміологічної ситуації в області», – наголосила в.о. директора ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» Оксана Чайчук.