39 громад на Тернопільщині мають всі ознаки червоного рівня епіднебезпеки

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш під час позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній адміністрації.

«Сусідні області вже у червоній зоні, Тернопільщина ще поки у помаранчевій. Але з кожним днем ситуація погіршується. Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови, тому тепер органи місцевого самоврядування мають більше повноважень щодо посилення обмежувальних заходів на своїх адмінтериторіях», – зазначив Володимир Труш.

«Станом на 23 березня в Тернопільській області зафіксовано 436 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Також зріс показник летальності – за останню добу – 11 летальних випадків. А протягом тижня було зафіксовано навіть 14 летальних випадків. Зараз у зоні ризику – працездатні особи віком від 30-до 55 років, без супутніх захворювань. Все це свідчить про погіршення епідеміологічної ситуації в області», – наголосила в.о. директора ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» Оксана Чайчук.