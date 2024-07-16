Небесне військо поповнив Григорій Грабарський з Тернопільщини

😢💔🇺🇦На жаль, війна не припиняє свої криваві жнива. Повідомляє мер Збаража Роман Полікровський.

🙏🇺🇦Днями Небесне воїнство поповнив ще один наш земляк- мешканець Синягівки Григорій Грабарчик, 1980 р.н.

🇺🇦Захисник Батьківщини стрілець відділення охорони, старший сержант був призваний на військову службу 27 квітня 2024 року.

🇺🇦😢✝️А 13 липня загинув у районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області внаслідок скидів боєприпасів з ворожих безпілотників.

Щиро співчуваємо рідним та близьким Григорія.

💔🇺🇦Вічна слава Герою, який вірно обороняв Українську державу від російських агресорів.

🇺🇦🚔Зустріч траурного кортежу відбудеться завтра, у середу, 17 липня, о 13 годині у Сквері Героїв.

(Траурний кортеж буде рухатися через доброводівське перехрестя. )

Після цього у церкві Різдва Пресвятої Богородиці у Синягівці буде відправлений парастас.

✝️🙏🇺🇦Похорон – у четвер, 18 липня, о 10 годині.

🇺🇦✝️🙏Просимо прийти і гідно вшанувати нашого захисника, який вірно служив українському народу.