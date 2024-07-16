До Зведеного бюджету від платників Тернопільщини надійшло понад 108 млн грн акцизного податку

З початку року від платників Тернопільщини до державного бюджету надійшло 57,1 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні товарів.

Зокрема, найбільшу питому вагу становлять надходження з виробництва тютюнових виробів – 33,5 млн грн (58,7%), а також від виробництва пива – 11,1 млн грн (19,4%). Ще 10,3 млн грн (18%), бюджет отримав від виробництва горілчаної продукції, 1,8 млн грн (3,2%) – від сплати акцизного податку за переобладнання транспортних засобів та 400 тис. грн (0,7%) – від виробництва спирту.

Окрім цього, за січень-червень 51 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів отримали місцеві бюджети області. Так, від реалізації алкогольних напоїв надійшло 35,8 млн грн (70,2%), від продажу пива – 14,8 млн грн (27,7%) та 400 тис. грн (0,8%) – від продажу тютюнових виробів.