Вже в середу у Чорткові розпочнеться вакцинація від COVID-19

В середу, 3 березня, до Чорткова приїде перша партія вакцин від COVID-19. Першочергово щеплення отримають медичні працівники.

За словами заступниці головного лікаря Центру первинної медико-санітарної допомоги Світлани Грабовецької, щеплення здійснюватиме мобільна бригада лікарів та медичних сестер, які пройшли навчання в Тернополі.

Нагадаймо, вакцина проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca (CoviShield)розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Схвалена ВООЗ для екстреного використання і пройшла перевірку Європейським агентством з лікарських засобів, вакцинація проходить у 2 етапи, повторне щеплення за рекомендаціями слід провести протягом 4-12 тижнів з дня першої імунізації.