Небесне військо поповнив захисник Михайло Лисюк з Тернопільщини
У Підгороднянській громаді повідомляють про втрату ще одного нашого земляка, мешканця села Підгороднє.
2 лютого на Харківському напрямку при виконанні обов’язків військової служби помер Лисюк Михайло Михайлович, 13.05.1980 року народження.
З метою вшанування пам’яті Героя 4-5 лютого розпорядженням сільського голови оголошено Днями жалоби на території Підгороднянської територіальної громади.
Панахида відбудеться сьогодні о 20:30 в ритуальному залі на території Тернопільської психоневрологічної лікарні.
Чин похорону – завтра, 5 лютого, о 10:30.
В 11:30 траурний кортеж виїжджає з території лікарні і вирушає в Підгороднє. Живий коридор пошани починаємо формувати об 11:15 від повороту з центральної дороги до кладовища села Підгороднє.
Просимо мешканців громади віддати останню шану Герою і гідно провести його в останню путь.