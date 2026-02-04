Небесне військо поповнив захисник Михайло Лисюк з Тернопільщини

2 лютого на Харківському напрямку при виконанні обов’язків військової служби помер Лисюк Михайло Михайлович, 13.05.1980 року народження.

З метою вшанування пам’яті Героя 4-5 лютого розпорядженням сільського голови оголошено Днями жалоби на території Підгороднянської територіальної громади.

Панахида відбудеться сьогодні о 20:30 в ритуальному залі на території Тернопільської психоневрологічної лікарні.

Чин похорону – завтра, 5 лютого, о 10:30.

В 11:30 траурний кортеж виїжджає з території лікарні і вирушає в Підгороднє. Живий коридор пошани починаємо формувати об 11:15 від повороту з центральної дороги до кладовища села Підгороднє.