На Тернопільщині крижаний дощ та ожеледиця ускладнюють рух

До уваги водіїв: складні погодні умови на Тернопільщині

❗️ Західний циклон приніс на Тернопільщину небезпечні атмосферні явища: крижаний дощ, шквальний вітер та ожеледицю.

🧊 Крижаний дощ – рідкісне явище, коли дощ миттєво замерзає на земній поверхні, утворюючи непомітний льодовий шар на дорогах. Це значно знижує коефіцієнт щеплення шин із дорогою, що підвищує ризик аварій.

👷🚜 Дорожні роботи: Зараз на державних автошляхах працюють більше 100 дорожніх працівників та 60 одиниць техніки. Посипка проїзної частини триває із застосуванням протиожеледних сумішей. Пріоритет надано міжнародним дорогам, далі працюють на національних, регіональних та територіальних.

☝️ Проїзд дорогами державного значення Тернопільської області забезпечено.

📌 Водіям нагадуємо: дотримання правил дорожнього руху, особливо швидкісного режиму та дистанції, допоможе уникнути аварій. Водіям вантажного транспорту рекомендується перечекати погіршення погодних умов на майданчиках відстою, що розташовані вздовж державних доріг.