Замаскували крадений автомобіль написом «На щиті» – у Тернополі викрили злодіїв

За процесуального керівництва Бережанської окружної прокуратури викрито двох мешканців Дніпра у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 289

КК України).

За даними слідства, вночі 21 січня 2026 року двоє дніпрян викрали вантажний бус Mercedes-Benz, що належить мешканцю с. Озерна Тернопільського району. Чоловіки причепили трос до автомобіля Volkswagen Touareg і відбуксирували викрадене авто на стоянку до Тернополя. Задля уникнення зупинки транспортного засобу працівниками поліції, а також унеможливлення ідентифікації викраденого авто, вони зняли із нього державні номерні знаки та наклеїли на передню та задню частини кузова наліпку із написом «Збройні Сили України – НА ЩИТІ – евакуація полеглих».

Правоохоронці виявили вкрадене авто та затримали одного зі зловмисників. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 289 КК України. Чоловіку обрано запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 133 120 грн.

Місце перебування іншого фігуранта справи встановлюється.

Розслідування здійснюють слідчі відділення поліції № 2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області.