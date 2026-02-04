У Бережанах через ожеледицю зупинено автобуси на приміських маршрутах

У зв’язку з погіршенням погодних умов та утворенням ожеледиці на дорогах, ТДВ “Бережаниавтотранс” повідомляє про тимчасове призупинення курсування автобусів на приміських маршрутах.

Зупинка руху автобусів триватиме до поліпшення погодних умов та забезпечення безпеки на дорозі. Пасажирів просять врахувати зміни в графіку та бути обережними при пересуванні.

Компанія продовжує моніторинг ситуації і обіцяє оперативно інформувати про відновлення руху транспорту.