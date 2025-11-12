Олексій Карпюк — Герой, що загинув за Україну: пам’ять про військовика та його спадщину

Олексій Карпюк, 55-річний старший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила, став героєм, який віддав своє життя за Україну. Він загинув 3 жовтня 2022 року під час боїв на Херсонщині, у районі населеного пункту Сухий Ставок. Для нього війна стала особистим фронтом, де він проявив відвагу, мужність і безмежну відданість своїй країні.

Життєвий шлях Олексія Карпюка

Народився Олексій Карпюк 5 вересня 1967 року на Вінничині, а вже в ранньому віці його родина переїхала до Збаража, де він виріс і закінчив Збаразьку середню школу №3. Олексій отримав освіту агронома, проте не зупинився на цьому, змінивши фах і ставши майстром з ремонту та успішним підприємцем. Завжди прагнув допомогти людям і був справжнім майстром на всі руки.

25 лютого 2022 року, після початку повномасштабної війни, Олексій добровільно пішов на фронт. Він став командиром взводу роти охорони Тернопільського ТЦК та СП, а з червня 2022 року його перевели до 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Протягом свого військового служіння Олексій виявив незламний дух, неодноразово потрапляючи в найгарячіші точки фронту.

Бої в Часовому Яру та загибель на Херсонщині

Олексій пережив одну з найбільших трагедій на фронті — в бою під Часовим Яром загинули дев’ятеро побратимів з його взводу. Однак йому вдалося дивом вціліти. На жаль, через кілька місяців, 3 жовтня 2022 року, під час боїв за Херсонщину, Олексій загинув. Його смерть стала важким ударом для всіх, хто його знав.

Пам’ять про героя

Про Олексія відгукуються як про людину з великої літери. «Це була надзвичайна людина — надійний, щирий, відповідальний до дрібниць. Він завжди був на позитиві, порядний і добросовісний», — згадують його побратими. Вони підкреслюють, що Олексій мав безмежну відданість родині та Україні.

Він був людиною, яка вірила, що неможливо не існує, і завжди прагнув досягти поставленої мети. Він мріяв побудувати будинок за містом, щоб мати місце для спокійного життя з родиною, де він міг би проводити час з внуками. Проте ця мрія так і не здійснилася.

Похорон та звання Почесного громадянина

Олексія поховали 9 жовтня 2022 року на Пантеоні Героїв у Тернополі, де зібралися його рідні, побратими та усі, хто його знав. У листопаді 2022 року Олексію посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Тернополя» за його героїзм і відданість країні. У вересні 2024 року на фасаді Збаразького ліцею №3 імені Тараса Михальського (де Олексій навчався з 1974 до 1984 року) було відкрито меморіальну дошку на його честь.

Нагадування про героїзм та мужність

Історія Олексія Карпюка — це нагадування про те, якими сильними є люди, які, незважаючи на всі труднощі та небезпеки, готові боротися за свою країну та заради своїх близьких. Його героїзм і самовідданість залишаються прикладом для всіх нас.