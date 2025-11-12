Ветеран війни з Настасова вимагає 5 мільйонів гривень компенсації після побиття односельцями

Ветеран війни Ігор Бельдій з Настасова, що на Тернопільщині, та його мати Ганна вимагатимуть п’ять мільйонів гривень компенсації за моральну шкоду від обвинувачених у побитті Ігоря. Про це розповів їхній адвокат Михайло Денисовський, пише Суспільне.

За словами слідчого Олега Ягнича, 17 серпня цього року двоє односельців напали на Ігоря. Обвинувачені забрали в чоловіка зброю та стріляли з неї. Справа дійшла до суду.

Олег Ягнич розповів, що на відео з камер спостереження, які розміщені на будинку 32-річного жителя Настасова Ігоря Бельдія, видно, як двоє односельців напали на нього на його подвір’ї.

Слідчий зазначив, що у момент конфлікту, разом із чоловіками була також дружина і син одного з підозрюваних:

“Двоє жителів села Настасів незаконно проникли у домогосподарство і здійснили розбійний напад на власника. Вони кинули його на землю і завдали тілесних ушкоджень. Викравши вогнепальну зброю, яка на законних підставах належить власнику, чоловіки стріляли на території домогосподарства. Підозрювані — 1998 та 2003 років народження”.

Кадр з камери відеоспостереження, на яких видно конфлікт на подвір’ї ветерана. Нацполіція Тернопільщини

Ігор Бельдій розповів: на камерах відеоспостереження побачив, як чоловіки заходять на його подвір’я, тому для самозахисту взяв зброю:

“Я маю зареєстровану зброю, витягнув її з сейфу, вийшов на поріг і вистрілив у повітря. Кажу: “Чого ви прийшли на подвір’я?”. Вони почали ховатися за мою маму, вибили у мене з рук карабін, повалили мене на землю і почали копати в живіт, по ногах і руках. Мама почала боронити, кричати.

Один з підозрюваних підняв карабін і вистрелив у мою сторону. Було 6 чи 7 пострілів близько коло голови, живота. Мама наробила крику і вони пішли. Один з них забрав карабін. Машина стояла у центрі подвір’я, він двічі вистрелив у заднє скло машини, потім цілився в маму, а після того чоловіки зникли в невідомому напрямку. Ми викликали поліцію і швидку. Приїхав “Корд” і десь через дві години їх затримали”.

Ігор Бельдій, ветеран війни. Суспільне Тернопіль

Під час затримання один з підозрюваних дав поліції коментар:

“Я випадково попав у скло. Я думав, що карабін незаряджений”.

На запитання, що могло стати причиною конфлікту, Ігор Бельдій відповів:

“Сиділи в селі, відпочивали. Потім один з підозрюваних підійшов і підсів до нас в альтанку. Я від’їхав. Приїжджаю, а його дружина з моєю племінницею почали шарпатися, лаятися, була така наче бійка між дівчатами. Ми їх розборонили, постояли ще десь пів години, я з ним говорив, він десь через пів години поїхав скутером додому, а потім через пів години поїхала його жінка. А в неділю близько 14 години вони прийшли до мене додому на подвір’я”.

Мати Ігоря Бельдія Ганна розповіла: бачила все, що відбувалося і боялася за сина, бо він має багато травм після фронту.

“Той стріляє, а той копає в живіт. Я кажу: “Та що ти копаєш, як той живіт весь латаний, та там все зшите. Чого ти копаєш його? Я підійшла, відіпхала одного з підозрюваних, а тоді він почав копати сина по голові. Один по животі, а інший по голові. Яка це повага до військового, яикй воював? Яка то несправедливість”, — сказала Ганна Бельдій.

Ганна Бельдій, мати ветерана війни Ігоря Бельдія. Суспільне Тернопіль

Ігор Бельдій розповів, що отримав поранення на запорізькому напрямку:

“Опік був. У мене була пересадка вен. Мені робили шунтування. Хрестоподібна зв’язка порвана. Артроз коліна. Пересадка шкіри. Я переніс 19 операцій, контузії, кому, клінічну смерть. Втратив середин: близько п’яти метрів кишки, частину печінки відрізали. У тілі є майже 50 дрібнозернистих осколків. Шість пальців відірвало”.

Ігор Бельдій показав, як виглядає його тіло після поранень і операцій. Суспільне Тернопіль

За словами Ігоря, після побиття, його здоров’я погіршилося. Зі струсом мозку два тижні він лежав у лікарні, згодом відчув болі у животі, тому зараз дообстежується в лікарів.

“Півтора тижні болі там, де права нирка. Тоді, як мене побили, не відчував, а через три тижні більше нирка віддавала, живіт. Бо в мене в животі післяопераційні аневризми “, — зазначив Ігор Бельдій.

Речниця обласної прокуратури Леся Гурецька розповіла, що 17 серпня затримали двох жителів Настасова, підозрюваних у побитті. Їм обрали запобіжні заходи. Підозрюваним інкримінують декілька статей кримінального кодексу: незаконне проникнення до чужого володіння, вчинене за попередньою змовою групою осіб, викрадення і привласнення вогнепальної зброї, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Також одному з чоловіків інкримінують хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, носіння і зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

“Обвинувальний акт скеровано до Тернопільського міськрайонного суду наприкінці жовтня 2025 року. Підготовче засідання призначене на 13 листопада. Щодо перекваліфікації статей з 3 частини 262 статті ККУ на 2 частину 262 статті ККУ. Для кваліфікації розбою, а це якраз 3 частина 262 статті, необхідно, щоб у потерпілого були зафіксовані легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров’я. А під час допиту потерпілий сказав слідчим, що свідомості не втрачав, не було тяжких наслідків за станом здоров’я”, — зазначила Леся Гурецька.

Леся Гурецька, речниця Тернопільської обласної прокуратури. Суспільне Тернопіль

Речниця обласної прокуратури також сказала, що обвинуваченим обрали запобіжні заходи — тримання під вартою без можливості визначення застави, які неодноразово продовжували.

“Одному з обвинувачених під час продовження запобіжного заходу — тримання під вартою без можливості внесення застави, суд продовжено варту, але при цьому визначив заставу — 240 тисяч гривень. 20 жовтня 2025 року прокурори подали апеляційну скаргу на цю ухвалу Тернопільського міськрайонного суду від 16 жовтня 2025 щодо продовження варти без визначення розміру застави, але суд відмовив у задоволенні цієї апеляції”, — зазначила Леся Гурецька.

Мати Ігоря Бельдія – Ганна сказала, що хоче надати ситуації розголосу, адже не згідна з тим, що одного з обвинувачених випустили з-під варти:

“Ми хочемо, щоб винних ув’язнили, обох їх”.

Ігор Бельдій та його мати Ганна. Суспільне Тернопіль

Адвокат Ігоря Бельдія Михайло Денисовський розповів: також хочуть, щоб обвинувачені виплатили Ігорю та його матері компенсацію за матеріальну та моральну шкоду.

“Кримінально-процесуальне законодавство передбачає відшкодування шкоди внаслідок скоєного правопорушення. Під час досудового розслідування і до сьогодні, ніхто з рідних, близьких, знайомих підозрюваних, не підійшли до потерпілих, щоб обговорити відшкодування матеріальної і моральної шкоди. У цьому провадженні потерпілим є не тільки Ігор Бельдій, а і його мати. У матеріалах провадження це відображено.

Ми представили на стадії досудового розслідування цивільний позов щодо відшкодування шкоди, внаслідок скоєного кримінального правопорушення. У позові ми вказали причини і умови злочину, і що хочемо відшкодування внаслідок скоєння цього правопорушення. Справа в тому, що Ігор отримав інвалідність І групи внаслідок війни, пережив 21 втручання. Вважаю, що є людський фактор, де сторони обвинувачення мали до нього би звернутися щодо відшкодування. Ми просимо відшкодувати п’ять мільйонів гривень моральної шкоди і в близько 300 тисяч матеріальної. Це все на підставі експертиз, які провели на стадії досудового розслідування”, — зазначив адвокат.

Михайло Денисовський, адвокат Ігоря Бельдія. Суспільне Тернопіль

У судовому реєстрі Кореспонденти Суспільного знайшли інформацію про те, що одного з обвинувачених раніше притягали до адміністративної відповідальності. Також він був обвинуваченим у кримінальній справі, однак його виправдали.

Витяг із судового реєстру. Скріншот з судового реєстру

Журналісти Суспільного зателефонували до адвокатів обвинувачених – Назара Гданського та Павла Дзюби. Наразі вони ситуації не коментують, зазначили, що це спільна позиція обвинувачених і захисників.