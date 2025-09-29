Понад два роки надії, – Ангелом додому повертається Віктор Михальчишин з Тернопільщини

Чергова сумна звістка надійшла в Залозецьку громаду – підтвердили смерть військовослужбовця, друга , багатодітнього батька, сина, чоловіка і просто людини з Великою букви Віктора МИХАЛЬЧИШИНА. Повідомляє селищний голова Андрій Нога.

Герой – захисник житель села Ренів, якому на той момент було 35 років, загинув ще 17 травня 2023 року. Відтоді його вважали зниклим безвісти і до сьогодні вірили і надіялись на повернення Віктора живим…..

Відомо, що Віктор Іванович загинув під час виконання бойового завдання в Харківській області поблизу н.п. Масютівка внаслідок відбиття збройного нападу противника.

Ми схиляємо голови перед подвигом Віктора і висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

Герої не вмирають. Пам’ятаємо. Шануємо. Сумуємо.