Понад два роки надії, – Ангелом додому повертається Віктор Михальчишин з Тернопільщини
Чергова сумна звістка надійшла в Залозецьку громаду – підтвердили смерть військовослужбовця, друга , багатодітнього батька, сина, чоловіка і просто людини з Великою букви Віктора МИХАЛЬЧИШИНА. Повідомляє селищний голова Андрій Нога.
Герой – захисник житель села Ренів, якому на той момент було 35 років, загинув ще 17 травня 2023 року. Відтоді його вважали зниклим безвісти і до сьогодні вірили і надіялись на повернення Віктора живим…..
Відомо, що Віктор Іванович загинув під час виконання бойового завдання в Харківській області поблизу н.п. Масютівка внаслідок відбиття збройного нападу противника.
Ми схиляємо голови перед подвигом Віктора і висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.
Герої не вмирають. Пам’ятаємо. Шануємо. Сумуємо.
Прибуття траурного кортежу та зустріч тіла Героя орієнтовно відбудеться в середу 01.10.2025 року, чин похорону у четвер.