“VIP Тернопіль” спаплюжив геніальну пісню: Світлана Поклад обурена пародією на музику її чоловіка

Вдова українського композитора, лауреата Шевченківської премії, народного артиста України, Героя України Ігоря Поклада (1941-2025) — Світлана Поклад — висловила обурення через пародію на музику її покійного чоловіка, яку використала команда шоу “Ліга сміху” “VIP Тернопіль”. У соціальних мережах вона звинуватила гумористів у нарузі над пам’яттю видатного композитора.

“VIP Тернопіль” використав музику до пісні “Чарівна скрипка” (музика Ігоря Поклада, слова Юрія Рибальського) для створення пародії, яка включала references до електромобіля Tesla та бізнесмена Ілона Маска. Для Світлани Поклад це стало особистою образою, оскільки пісня, що була створена її чоловіком з великими зусиллями та тривалим процесом, була перетворена на предмет жартів і сарказму.

“Цей твір, цю мелодію мій чоловік ‘виношував’, як жінка виношує дитя — не один місяць, а ще більше — кілька років. Кожну ноту ставив на своє місце, зі співавтором вони кожне слово обговорювали, аби врешті-решт вийшло те, що вийшло — шедевр, українська пісенна спадщина”, — зазначила Світлана Поклад у своєму коментарі, додаючи, що її чоловік заслуговує на гідність і повагу навіть після своєї смерті.

Світлана також поділилася своїми емоціями щодо ситуації: “Я знаю, що, на жаль, ви непідсудні, бо закон створений таким чином, що пародія не підпадає під санкції. Власне, мені і покійному моєму чоловікові, чий труд ви зганьбили, це не потрібно… Інша справа — моя особиста образа і засудження тих, кого ви вважаєте недалекими… Бог вам суддя.”

Вона також зазначила, що для неї важливіше почуття гідності та поваги, ніж правові наслідки цього інциденту. “Закон на вашій стороні (поки), гідність — на нашій!” — написала вона.

Команда “VIP Тернопіль” відреагувала на зауваження Світлани Поклад і попросила вибачення за ситуацію: “Світлана Поклад, вибачте. Ніяких відповідей більше не буде… Нам шкода за дану ситуацію.”