На Тернопільщині лише за жовтень зафіксовано понад 8 тисяч порушень правил дорожнього руху

Головний поліцейський Тернопільщини, Сергій Зюбаненко, закликає водіїв до більшої відповідальності на дорогах. У своєму зверненні він наголошує на високому рівні порушень правил дорожнього руху, зафіксованих у жовтні.

Статистика дорожніх порушень

За минулий місяць поліція області зафіксувала 8 462 порушення правил дорожнього руху.

248 ДТП сталися в жовтні, з яких 52 — з потерпілими. Одна людина загинула, ще 62 отримали травми.

Основні причини аварій:

Перевищення швидкості — 71 ДТП.

Недотримання безпечної дистанції — 36 ДТП.

Порушення під час руху заднім ходом — 30 ДТП.

Проблема нетверезих водіїв

У жовтні 9 ДТП сталися через водіїв у стані сп’яніння, у яких постраждали двоє людей.

Поліція склала 199 адмінпротоколів за керування транспортом у нетверезому стані.

З початку року вже зафіксовано 2 092 випадки керування в нетверезому стані.

Покарання за порушення

За керування у нетверезому стані передбачено штраф від 17 000 до 51 000 грн, позбавлення права керування і можлива конфіскація авто.

Сергій Зюбаненко закликає всіх водіїв бути більш уважними і відповідальними на дорогах, адже навіть одна поїздка під впливом алкоголю може призвести до трагічних наслідків для інших людей.