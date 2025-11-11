Резонансний скандал у Великій Британії: старший слідчий з Тернополя скоїв сексуальне насильство, отримав м’яке покарання

У Великій Британії спалахнув резонансний скандал, коли 33-річний Андрій Старовойтов, старший слідчий з Тернополя, скоїв акт сексуального насильства над жінкою в Лондоні. Інцидент стався 26 жовтня 2024 року на станції London Bridge. Старовойтов, який прибув до Великої Британії як біженець, напав на жінку в черзі до жіночого туалету, на очах у здивованих свідків, у тому числі дітей. Про це пише “Дивогляд” із посиланням на Daily Mail.

Старовойтов підійшов ззаду до жінки і почав “обмацувати інтимні частини тіла”, не зважаючи на присутність інших людей. Жінка змогла вирватися, закричати, і зафіксоване на відео злочинство дозволило поліції затримати нападника. Виявилося, що Андрій Старовойтов є старшим слідчим в ГУ Нацполіції Тернополя, а його дружина Ірина працює дільничною.

В суді Старовойтов заявив, що був “смертельно п’яний” і нічого не пам’ятає, а також сумував за загиблим другом на фронті. Попри жахливий характер злочину, суд виніс для нього м’яке покарання: 12 місяців виправних робіт, 80 годин безоплатної праці та 500 фунтів компенсації жертві. Також його внесли до реєстру сексуальних злочинців на 5 років.

Постраждала жінка заявила в суді, що почувалася “приниженою, ображеною та зґвалтованою”. Вона була шокована тим, що напад на неї стався публічно, на очах у свідків, зокрема 11-річного хлопчика, який після цього став боятися заходити в туалет. Жінка висловила своє обурення через м’якість покарання: “Це безперечно не та поведінка, якої можна очікувати від старшого офіцера поліції чи батька трьох дітей”.

Попри вирок, родина Старовойтова була привезена до Великої Британії три тижні тому за програмою возз’єднання сімей. Це викликало ще більше обурення серед громадськості, адже злочин стався на тлі надання біженцям статусу та підтримки.

Ситуація вражає і ставить під сумнів ефективність системи покарань за сексуальні злочини в Великій Британії, особливо коли винуватець має таку важливу посаду в поліції. Подія також викликала глибоке обурення серед вірних та тих, хто знає Старовойтова в Україні.