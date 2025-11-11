09:55 | 13.11.2025
Понад рік часу вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Олег Нагірний з Тернопільщини

На жаль, знову є втрати в Козівській громаді, повідомляє міський голова Сергій Добалюк.

Надійшло підтвердження загибелі жителя села Вівся, солдата Нагірного Олега Михайловича, 6 травня 1975 року народження.
Військовослужбовець, який понад рік часу вважався зниклим безвісти, загинув 22 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Щиро співчуваємо всім рідним та близьким.

🕯️Вічна пам’ять Герою!

