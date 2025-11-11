Понад рік часу вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Олег Нагірний з Тернопільщини

На жаль, знову є втрати в Козівській громаді, повідомляє міський голова Сергій Добалюк.

Надійшло підтвердження загибелі жителя села Вівся, солдата Нагірного Олега Михайловича, 6 травня 1975 року народження.

Військовослужбовець, який понад рік часу вважався зниклим безвісти, загинув 22 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.