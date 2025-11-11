Понад рік часу вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Олег Нагірний з Тернопільщини
На жаль, знову є втрати в Козівській громаді, повідомляє міський голова Сергій Добалюк.
Надійшло підтвердження загибелі жителя села Вівся, солдата Нагірного Олега Михайловича, 6 травня 1975 року народження.
Військовослужбовець, який понад рік часу вважався зниклим безвісти, загинув 22 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Щиро співчуваємо всім рідним та близьким.
Вічна пам’ять Герою!