Неуважність водія під час розвороту призвела до ДТП на Тернопільщині

10 листопада на 25 км автодороги М-09 Тернопіль — Львів — Рава–Руська сталася дорожньо-транспортна пригода без травмованих. Водій вантажного автомобіля MAN, намагаючись здійснити розворот, не зайняв відповідне крайнє положення на проїзній частині, що призвело до зіткнення з легковим автомобілем Ford.

Попри серйозність ситуації, на щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. 63-річного водія вантажівки патрульні поліцейські оштрафували за порушення правил дорожнього руху (ст. 124 КУпАП), що призвели до аварії.

Цей інцидент є нагадуванням для всіх учасників руху про необхідність бути уважними під час маневрування, розвороту та зміни напрямку руху. Водії повинні переконатися, що ці дії не становлять небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

Пам’ятайте! Безпека на дорозі залежить від кожного з нас!