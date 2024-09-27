Пожертвував собою за нас, – на війні загинув Дмитро Годунов з Тернопільщини

Гірка звістка надійшла у Байковецьку громаду, повідомляють у селищній раді.

Стало відомо, що 15 вересня 2024 року внаслідок активних штурмових дій противника, артилерійських та мінометних обстрілів у Донецькій області загинув наш земляк з села Стегниківці Дмитро Годунов. Солдат-гранатометник, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, пожертвував собою за нас, за свою донечку і матір, за інших близьких йому людей, за Україну.

4 липня цього року Дмитрові виповнилося 34 роки. У житті чоловік зазнав багато випробувань, але усі, аж до останнього подиху, він витримав гідно, як і належить справжньому воїнові.

Зустріч Героя Дмитра Годунова відбудеться сьогодні, 27 вересня, о 15:30. Процесія рухатиметься з Шляхтинець, аж до його рідного дому у селі Стегниківці, тому просимо всіх небайдужих мешканців сіл Шляхтинці, Лозова, Курники долучитись до останньої дороги загиблого та віддати йому шану. Після зустрічі відбудеться панахида.

Похорон розпочнеться у суботу, 28 вересня, об 11:00 в будинку полеглого.

Найщиріші співчуття рідним, друзям та побратимам.

Вічна та світла пам’ять Дмитру.

Помолімося за нього! Нехай спочиває з Богом!