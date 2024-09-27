11:59 | 27.09.2024
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Поліцейські Тернопільського стрілецького батальйону проходять бойове злагодження

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Щоденно бійці батальйону поліції особливого призначення в Тернопільській області тренуються в умовах, наближених до бойових, та вдосконалюють знання з базової військової підготовки, адже скоро вони відправляться боронити Україну на передовій.

Склад підрозділу – це поліцейські, які раніше працювали оперативниками, слідчими, дільничними, дізнавачами. Більшість із них мають бойовий досвід і неодноразово брали участь у виконанні спеціальних завдань із відсічі російської агресії з 2014 року.

Як проходить вишкіл і матеріально-технічне забезпечення бійців, проінспектували керівники  ГУНП в Тернопільській області. 

Під час тренувань поліцейські відпрацьовують навички з вогневої і тактичної підготовки, а також вивчають вибухотехнічну, артилерійську справу та аеророзвідку. Важливою складовою є формування згуртованості колективу, ефективної комунікації між командирами та групами, а також психологічна готовність виконувати завдання в умовах загроз і підвищеного ризику.

Надання екстреної допомоги постраждалим унаслідок бойових дій – ще один важливий напрямок підготовки бійців. Нещодавно вони пройшли тренінг від чеських інструкторів-парамедиків. 

Чітке знання алгоритму дій допоможе поліцейським стрілецького батальйону  зорієнтуватися в екстреній ситуації та бути готовими до відсічі ворога.

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