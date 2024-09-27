В’ячеслав Негода особисто контролюватиме ремонт мосту у Теребовлі

У Теребовлі аварійний міст зараз перекритий на час ремонту. Попри те, що цей проєкт масштабний та складний, прикро, що в часі він довго реалізовується, – каже очільник області В’ячеслав Негода. Це створює чималий дискомфорт для жителів не лише Тернопільщини, але й сусідніх областей. Адже середнє навантаження на міст за добу – 15 тисяч автомобілів.

Під час робочої поїздки ознайомився з ходом будівельних робіт на цьому об’єкті. На об’єкті вже замінено комунікації, влаштовано нижні шари асфальту. Наразі проводяться роботи на самому мості з влаштування плити, яка нестиме основне навантаження. Реконструкція мосту проводиться коштом Європейського інвестиційного банку. Голова громади та керівник Служби відновлення в Тернопільській області запевнили, що міст відкриють для проїзду до кінця листопада 2024 року. Я ж, зі свого боку, спільно з громадськістю буду контролювати дотримання обіцяних термінів завершення робіт.