Пройшов через пекло Іловайського котла, – Тернопільщина втратила захисника Руслана Янківського

І знову трагічна , звістка ….

8 листопада 2025 року передчасно обірвалося життя нашого земляка, Янківського Руслана Васильовича (18.07.1993 р.н.), який народився в селі Сировари Богданівського старостинського округу Озерянської громади, повідомляють на сторінці громади.



Свій військовий шлях воїн Руслан розпочав ще у 2014 році, мужньо беручи участь у бойових діях АТО, зокрема, пройшов через пекло Іловайського котла. З початком повномасштабного вторгнення молодший сержант Руслан Янківський без вагань знову став на захист Батьківщини.



На жаль, через проблеми зі здоров’ям він був змушений повернутися додому, де його життєва мандрівка передчасно обірвалася..



Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам Руслана.

Вічна пам’ять та шана Герою!

