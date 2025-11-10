Майже 1,7 млрд грн ПДВ відшкодовано бізнесу Тернопільщини за 10 місяців

Підприємства Тернопільщини активно користуються механізмом бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Це один із дієвих інструментів державної підтримки бізнесу, який дає можливість повернути частину сплаченого ПДВ у разі здійснення операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою або передбачають право на компенсацію.

Упродовж січня-жовтня цього року 199 суб’єктів господарювання області подали заявки на повернення 1 млрд 691 млн гривень. Для порівняння, торік за аналогічний період бізнес заявляв до відшкодування 1,2 млрд гривень.

Станом на 1 листопада 2025 року, з урахуванням залишків попередніх періодів, 181 платнику вже відшкодовано 1 млрд 668 млн гривень. Це на 551 млн грн більше, ніж за десять місяців минулого року.

Кожна заявка проходить детальну перевірку. Тож за результатами контролю у 2025 році упереджено необґрунтоване відшкодування на суму 21,6 млн гривень. Це дозволяє забезпечити ефективне використання коштів державного бюджету та запобігти порушенням.

Наразі залишок заявленого, але ще не відшкодованого ПДВ, становить 140 млн гривень. Із цієї суми 124 млн грн перебувають на етапі перевірок та процедур бюджетного відшкодування відповідно до податкового законодавства, а ще 16 млн грн – у процесі судового чи адміністративного розгляду.

У службі зазначають, що стабільне зростання обсягів ПДВ-відшкодування свідчить про поступове зміцнення довіри бізнесу до державних фінансових інструментів і про прозорість процедур, що діють у цій сфері.

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області