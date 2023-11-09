У Тернополі пролунали вибухи: що відомо

У Тернополі пролунали вибухи. Цю інформацію підтвердили правоохоронці. Перший вибух був вночі близько 3 години.

Речник Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета каже, на автомобілі одного з місцевих підприємців спрацював невідомий пристрій. На місці події виявили сліди вибуху.

“Другий вибуховий пристрій спрацював біля одного з нічних клубів. В цих випадках ніхто не постраждав. Підозрюємо, обидва вони були спрямовані на залякування одного з підприємців міста, оскільки обидва пов’язані між собою. Зараз ще на місці працюють слідчі. В обох місцях проводять додатковий огляд, оскільки вночі не було змоги детально обстежити територію. Є відео з камер спостереження, за цими фактами будемо проводити розслідування. Сьогодні ще дамо додаткову інформацію після того, як слідчі закінчать оглядати місця події”, — каже Сергій Крета.

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