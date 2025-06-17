19:45 | 17.06.2025
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Політика 

Сім претендентів на посаду ректора ТНПУ: хто і з якими ідеями?

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18 червня 2025 року в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбудуться вибори ректора. На посаду керівника закладу вищої освіти претендують семеро кандидатів. Процес голосування проходитиме з 9:00 до 15:00 в освітньому ХАБі головного корпусу ТНПУ. Вибори проводяться шляхом таємного голосування.

Серед претендентів — наукові працівники університету, зокрема і колишній ректор Богдан Буяк, звільнений з посади за рішенням суду.

Кандидати та їхні програми

Богдан Буяк пропонує:

  • цифровізацію з використанням порталу “Дія”;

  • аудит освітніх програм відповідно до ринку праці;

  • підтримку міжфакультетських наукових центрів;

  • регулярні зустрічі ректора зі студентами;

  • ремонти в гуртожитках;

  • облаштування парковки та побутових приміщень для викладачів.

Ігор Гевко, професор кафедри комп’ютерних технологій, бачить розвиток у:

  • розмежуванні посад ректора та голови Вченої ради;

  • регулюванні використання ШІ в освіті;

  • створенні мобільного застосунку для студентів;

  • коворкінг-центрах на факультетах;

  • модернізації бібліотеки;

  • заснуванні Меморіалу героїв Університету.

Юрій Древніцький, доцент, акцентує на:

  • комфортних просторах для студентів і викладачів;

  • студентському кафетерії та зоні відпочинку;

  • модернізації пропускної системи;

  • прикладних дослідженнях;

  • повному покритті корпусів Wi-Fi.

Надія Дробик, професорка, пропонує:

  • активізацію Наглядової ради;

  • створення єдиної електронної бази даних;

  • модернізацію спортивної інфраструктури;

  • умови для навчання в укриттях;

  • інклюзивний доступ до послуг;

  • мобільний застосунок “Університет у смартфоні”.

Ірина Задорожна, професорка, акцентує на:

  • розвитку англомовних програм;

  • освітніх можливостях для студентів з інвалідністю;

  • працевлаштуванні молодих науковців;

  • оновленні гуртожитків та мережі харчування;

  • реконструкції стадіону;

  • створенні зон для роботи та відпочинку.

Світлана Калаур, професорка, зосереджена на:

  • формуванні сильного бренду університету;

  • міжнародній співпраці, Erasmus+;

  • залученні іноземних студентів;

  • підтримці стартапів та ВПО;

  • створенні безпечного середовища для навчання.

Андрій Кузишин, професор, пропонує:

  • формування бюджетів освітніх програм;

  • зменшення викладацького навантаження;

  • гібридне навчання та аналітичну систему якості;

  • співпрацю з громадами в наукоємних проєктах;

  • підтримку Наукової бібліотеки.

Право голосу мають штатні наукові працівники університету та обрані студенти денної форми навчання.

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