Сім претендентів на посаду ректора ТНПУ: хто і з якими ідеями?
18 червня 2025 року в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбудуться вибори ректора. На посаду керівника закладу вищої освіти претендують семеро кандидатів. Процес голосування проходитиме з 9:00 до 15:00 в освітньому ХАБі головного корпусу ТНПУ. Вибори проводяться шляхом таємного голосування.
Серед претендентів — наукові працівники університету, зокрема і колишній ректор Богдан Буяк, звільнений з посади за рішенням суду.
Кандидати та їхні програми
Богдан Буяк пропонує:
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цифровізацію з використанням порталу “Дія”;
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аудит освітніх програм відповідно до ринку праці;
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підтримку міжфакультетських наукових центрів;
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регулярні зустрічі ректора зі студентами;
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ремонти в гуртожитках;
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облаштування парковки та побутових приміщень для викладачів.
Ігор Гевко, професор кафедри комп’ютерних технологій, бачить розвиток у:
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розмежуванні посад ректора та голови Вченої ради;
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регулюванні використання ШІ в освіті;
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створенні мобільного застосунку для студентів;
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коворкінг-центрах на факультетах;
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модернізації бібліотеки;
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заснуванні Меморіалу героїв Університету.
Юрій Древніцький, доцент, акцентує на:
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комфортних просторах для студентів і викладачів;
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студентському кафетерії та зоні відпочинку;
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модернізації пропускної системи;
-
прикладних дослідженнях;
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повному покритті корпусів Wi-Fi.
Надія Дробик, професорка, пропонує:
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активізацію Наглядової ради;
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створення єдиної електронної бази даних;
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модернізацію спортивної інфраструктури;
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умови для навчання в укриттях;
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інклюзивний доступ до послуг;
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мобільний застосунок “Університет у смартфоні”.
Ірина Задорожна, професорка, акцентує на:
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розвитку англомовних програм;
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освітніх можливостях для студентів з інвалідністю;
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працевлаштуванні молодих науковців;
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оновленні гуртожитків та мережі харчування;
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реконструкції стадіону;
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створенні зон для роботи та відпочинку.
Світлана Калаур, професорка, зосереджена на:
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формуванні сильного бренду університету;
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міжнародній співпраці, Erasmus+;
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залученні іноземних студентів;
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підтримці стартапів та ВПО;
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створенні безпечного середовища для навчання.
Андрій Кузишин, професор, пропонує:
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формування бюджетів освітніх програм;
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зменшення викладацького навантаження;
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гібридне навчання та аналітичну систему якості;
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співпрацю з громадами в наукоємних проєктах;
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підтримку Наукової бібліотеки.
Право голосу мають штатні наукові працівники університету та обрані студенти денної форми навчання.