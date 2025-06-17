18 червня 2025 року в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка відбудуться вибори ректора. На посаду керівника закладу вищої освіти претендують семеро кандидатів. Процес голосування проходитиме з 9:00 до 15:00 в освітньому ХАБі головного корпусу ТНПУ. Вибори проводяться шляхом таємного голосування.

Серед претендентів — наукові працівники університету, зокрема і колишній ректор Богдан Буяк, звільнений з посади за рішенням суду.

Кандидати та їхні програми

Богдан Буяк пропонує:

цифровізацію з використанням порталу “Дія”;

аудит освітніх програм відповідно до ринку праці;

підтримку міжфакультетських наукових центрів;

регулярні зустрічі ректора зі студентами;

ремонти в гуртожитках;

облаштування парковки та побутових приміщень для викладачів.

Ігор Гевко, професор кафедри комп’ютерних технологій, бачить розвиток у:

розмежуванні посад ректора та голови Вченої ради;

регулюванні використання ШІ в освіті;

створенні мобільного застосунку для студентів;

коворкінг-центрах на факультетах;

модернізації бібліотеки;

заснуванні Меморіалу героїв Університету.

Юрій Древніцький, доцент, акцентує на:

комфортних просторах для студентів і викладачів;

студентському кафетерії та зоні відпочинку;

модернізації пропускної системи;

прикладних дослідженнях;

повному покритті корпусів Wi-Fi.

Надія Дробик, професорка, пропонує:

активізацію Наглядової ради;

створення єдиної електронної бази даних;

модернізацію спортивної інфраструктури;

умови для навчання в укриттях;

інклюзивний доступ до послуг;

мобільний застосунок “Університет у смартфоні”.

Ірина Задорожна, професорка, акцентує на:

розвитку англомовних програм;

освітніх можливостях для студентів з інвалідністю;

працевлаштуванні молодих науковців;

оновленні гуртожитків та мережі харчування;

реконструкції стадіону;

створенні зон для роботи та відпочинку.

Світлана Калаур, професорка, зосереджена на:

формуванні сильного бренду університету;

міжнародній співпраці, Erasmus+;

залученні іноземних студентів;

підтримці стартапів та ВПО;

створенні безпечного середовища для навчання.

Андрій Кузишин, професор, пропонує:

формування бюджетів освітніх програм;

зменшення викладацького навантаження;

гібридне навчання та аналітичну систему якості;

співпрацю з громадами в наукоємних проєктах;

підтримку Наукової бібліотеки.

Право голосу мають штатні наукові працівники університету та обрані студенти денної форми навчання.