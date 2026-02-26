Тернопільщина втратила захисника Миколу Лося

Бучацька громада у безжальній війні знову зазнала непоправної втрати…

13 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Черкаська Конопелька обірвалося життя нашого земляка із села Бариш — навідника механізованого відділення, старшого солдата Миколи Лося, 1975 року народження, повідомляють у міській раді.

Він мужньо став на захист України, до останнього залишаючись вірним військовій присязі та українському народові. Сумлінно виконував бойові завдання, проявляв стійкість, відвагу та незламність духу.

Світла пам’ять про Героя назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав. Низько схиляємо голови у скорботі та висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і побратимам загиблого Захисника.

Вічна пам’ять і слава Герою України.

Поділіться:









