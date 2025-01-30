Тернопільщина втратила захисника Віктора Кваса

Сьогодні зупинилося серце захисника із Великих Загаєць КВАСА Віктора Сергійовича 1984 року народження.

Військовий боронив Україну у лавах ЗСУ. Служив заступником командира бойової машини – навідником-оператором 3 механізованого відділення 3 механізованого взводу 6 механізованої роти 2 механізованого батальйону військової частини А ****. Повідомляють у Ведикодедеркальській громаді.

Похорон молодшого сержанта Віктора КВАСА відбудеться завтра, 31 січня, о 12:00 годині у с. Великі Загайці.

Вічна память Захиснику.

Щирі співчуття рідним і близьким померлого.