00:01 | 31.01.2025
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Тернопільщина втратила захисника Віктора Кваса

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Сьогодні зупинилося серце захисника із Великих Загаєць КВАСА Віктора Сергійовича 1984 року народження.
Військовий боронив Україну у лавах ЗСУ. Служив заступником командира бойової машини – навідником-оператором 3 механізованого відділення 3 механізованого взводу 6 механізованої роти 2 механізованого батальйону військової частини А ****. Повідомляють у Ведикодедеркальській громаді.

Похорон молодшого сержанта Віктора КВАСА відбудеться завтра, 31 січня, о 12:00 годині у с. Великі Загайці.

Вічна память Захиснику.
Щирі співчуття рідним і близьким померлого.

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