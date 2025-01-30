19:42 | 30.01.2025
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Новини Тернополя 

Коли людей об’єднує вода

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Вода відіграє найважливішу роль, оскільки бере участь у багатьох різних механізмах і процесах на Землі. Без води не було б ніякої екосистеми (тварин, птахів, рослин). А яким би без неї виявився клімат – і зовсім складно уявити. Все життя, яке є на планеті, багато в чому сформована саме завдяки воді.Майже всі столиці країн і великі міста розташовані або на березі моря або океану, або біля річки або озера. Справді: Київ стоїть на річці Дніпро, і Париж — річці Сені, Лондон — річці Темзі, Скала на Збручі тощо.
Звісно, ​​це не випадково. Люди прагнули селитися там, де насамперед була вода. Вона їм необхідна не тільки для побутових потреб, а й як захист від нападу ворога (навіть фортеці оточувалися ровами, заповненими водою) і, нарешті, як зручний шлях для сполучення та торгівлі із сусідами. Тому питання збереження водних ресурсів планети завжди на часі і особливо загострюється під час воєн. Відтак вимагає ретельної уваги, а , відтак, фахівців у цій сфері.
Завідувач кафедри екології та охорони здоров‘я у Західноукраїнський національний університет Леонід Бицюра брав участь у зустрічі випускників програми МЗС Ізраїлю по підготовці фахівців водної сфери. Була там заступник міністра МЗС Ізраїлю Ейнат Шлейн та посол Ізраїлю Міхаель Бродський. Виступ Леоніда стосувався впровадження технологічного досвіду у сфері питного водопостачання, зрошення в АПК, кліматичній адаптації економіки, екологічному моніторингу, університетській науці. Разом з тим, він  передав послу книгу Володимира Літкевича “Штетл біля кінцевої станції Європи” про історію єврейської громади в Скалі над Збручем. 

Після чого відбулася зацікавлена розмова про історію єврейських громад на Тернопіллі, та їх участь у створенні держави Ізраїль, обговорили можливості співпраці, зокрема на рівні університетських проектів взаємодії.Зокрема питання стосувалось реабілітації та адаптації військовиків після важких поранень
 
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