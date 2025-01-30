Коли людей об’єднує вода
Звісно, це не випадково. Люди прагнули селитися там, де насамперед була вода. Вона їм необхідна не тільки для побутових потреб, а й як захист від нападу ворога (навіть фортеці оточувалися ровами, заповненими водою) і, нарешті, як зручний шлях для сполучення та торгівлі із сусідами. Тому питання збереження водних ресурсів планети завжди на часі і особливо загострюється під час воєн. Відтак вимагає ретельної уваги, а , відтак, фахівців у цій сфері.
Завідувач кафедри екології та охорони здоров‘я у Західноукраїнський національний університет Леонід Бицюра брав участь у зустрічі випускників програми МЗС Ізраїлю по підготовці фахівців водної сфери. Була там заступник міністра МЗС Ізраїлю Ейнат Шлейн та посол Ізраїлю Міхаель Бродський. Виступ Леоніда стосувався впровадження технологічного досвіду у сфері питного водопостачання, зрошення в АПК, кліматичній адаптації економіки, екологічному моніторингу, університетській науці. Разом з тим, він передав послу книгу Володимира Літкевича “Штетл біля кінцевої станції Європи” про історію єврейської громади в Скалі над Збручем.
Після чого відбулася зацікавлена розмова про історію єврейських громад на Тернопіллі, та їх участь у створенні держави Ізраїль, обговорили можливості співпраці, зокрема на рівні університетських проектів взаємодії.Зокрема питання стосувалось реабілітації та адаптації військовиків після важких поранень