19:19 | 11.03.2025
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Пантеон Героїв 

Відлетів до небесних полків захисник Володимир Гайдук з Тернопільщини

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Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога Гайдук Володимир Володимирович. Героїчно завершив свій шлях на землі на 41-му році життя, виконуючи бойове завдання у Донецькій області. Володимир вважався зниклим безвісти з 25 лютого 2024 року. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!

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