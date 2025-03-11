Відлетів до небесних полків захисник Володимир Гайдук з Тернопільщини

Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога Гайдук Володимир Володимирович. Героїчно завершив свій шлях на землі на 41-му році життя, виконуючи бойове завдання у Донецькій області. Володимир вважався зниклим безвісти з 25 лютого 2024 року. Повідомляють у тернопільській міській раді.



Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Щиро співчуваємо всім рідним, друзям та близьким Героя.

Вічна та світла пам’ять захиснику України!