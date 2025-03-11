Епуліс у собак – це доброякісне пухлиноподібне утворення на яснах, що виникає внаслідок локального розростання сполучної тканини. Зазвичай він має вигляд округлого чи овального утворення і може бути різного кольору — від рожевого до темно-червоного.

Епуліс є вельми розповсюдженим у собак та досить рідко зустрічається серед кішок. Це новоутворення може спричиняти дискомфорт, ускладнення при жуванні та навіть зміщення зубів. Захворювання частіше зустрічається у середніх і великих порід собак віком від 6 років, хоча може проявитися й у молодих тварин. Тож фахівці ветеринарної клініки Авіцена радять всім власникам приділяти підвищену увагу стану ротової порожнини домашніх улюбленців.

Причини епулісу у собак

Точні причини розвитку епулісу досі не встановлені, але існують фактори, що підвищують ризик його появи:

Хронічне подразнення ясен. Зокрема через неправильний прикус, скупченість зубів або жорсткий корм.

Генетична схильність. У зоні підвищеного ризику собаки у брахіоцефальних порід (боксери, бульдоги, стаффордширські тер’єри).

Запальні процеси у ротовій порожнині. Такі патології як гінгівіт або пародонтит можуть провокувати розростання тканин.

Гормональні зміни в організмі собаки також можуть сприяти аномальному розростанню ясен.

Види епулісу

Розрізняють три основні типи епулісу у собак:

Фіброматозний. Найпоширеніший тип, складається переважно з фіброзної тканини, росте повільно.

Осифікований. Зачіпає ділянки кісткової тканини, може впливати на прилеглі зуби.

Акантоматозний. Найагресивніший тип, може проникати в кісткові структури щелепи.

Симптоматика захворювання

Зазвичай ця патологія не має зовнішніх ознак. Виявити новоутворення можна лише при регулярних оглядах ротової порожнини собаки, або, наприклад, під час чищення зубів. Проте в деяких випадках власники можуть помітити такі симптоми:

почервоніння, запалення або кровоточивість ясен.

ускладнене пережовування їжі, слинотеча.

неприємний запах із рота у собаки .

відмова від твердого корму, зміна харчових звичок.

зміщення або хитання зубів.

В будь-якому з цих випадків варто якомога швидше показати тварину фахівцям ветеринарної клініки Avicena Vet.

Діагностика та лікування захворювання

Для підтвердження та уточнення діагнозу, зокрема й конкретного виду епулісу лікарі Авіцена проводять:

огляд ротової порожнини та пальпацію новоутворення;

рентгенографію щелепи, що допомагає оцінити, чи є ураження кістки та встановити вид епулісу;

біопсію для визначення типу утворення та виключення злоякісних пухлин, наприклад, меланоми чи плоскоклітинної карциноми.

Основним методом лікування епулісу є хірургічне видалення новоутворення. При цьому специфіка операції залежить від виду:

При фіброзному видаляється саме новоутворення та в деяких випадках хірург видаляє сусідні зуби для запобігання рецидивам.

Осифікований — більш складний варіант, через залучення у процес кісткової тканини. Проте принцип видалення аналогічний попередньому варіанту.

Акантоматозний через агресивність пухлини зазвичай потребує видалення більшої кількості тканини, зокрема й не пошкодженої. Тож проводиться резекція частини щелепи, що дозволяє попередити рецидиви та ускладнення.

В деяких випадках ветеринари можуть запропонувати:

лазерну терапію, що є менш інвазивною, проте підходить не для всіх видів новоутворень;

кріотерапію з використанням сильного холоду для руйнування епулісу, підходить лише для невеликих новоутворень.

Після операції собаці призначають антибіотики, протизапальні препарати та спеціальну дієту для прискорення загоєння.

Прогнози та профілактика

Оскільки епуліс є доброякісним утворенням, то при вчасному видаленні фіброзного чи осифікованого різновиду прогнози вельми сприятливі. У разі діагностики акантоматозного епулісу з вищим ризиком рецидиву, потрібен постійний та ретельний контроль.

Профілактика захворювання включає:

регулярний догляд за зубами собаки;

огляди у ветеринара;

збалансоване харчування;

усунення травмуючих факторів, зокрема гострих країв зубів;

своєчасне проведення ультразвукової чистки зубів у ветеринарній клініці.