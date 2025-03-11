Епуліс у собак
Епуліс у собак – це доброякісне пухлиноподібне утворення на яснах, що виникає внаслідок локального розростання сполучної тканини. Зазвичай він має вигляд округлого чи овального утворення і може бути різного кольору — від рожевого до темно-червоного.
Епуліс є вельми розповсюдженим у собак та досить рідко зустрічається серед кішок. Це новоутворення може спричиняти дискомфорт, ускладнення при жуванні та навіть зміщення зубів. Захворювання частіше зустрічається у середніх і великих порід собак віком від 6 років, хоча може проявитися й у молодих тварин. Тож фахівці ветеринарної клініки Авіцена радять всім власникам приділяти підвищену увагу стану ротової порожнини домашніх улюбленців.
Причини епулісу у собак
Точні причини розвитку епулісу досі не встановлені, але існують фактори, що підвищують ризик його появи:
- Хронічне подразнення ясен. Зокрема через неправильний прикус, скупченість зубів або жорсткий корм.
- Генетична схильність. У зоні підвищеного ризику собаки у брахіоцефальних порід (боксери, бульдоги, стаффордширські тер’єри).
- Запальні процеси у ротовій порожнині. Такі патології як гінгівіт або пародонтит можуть провокувати розростання тканин.
- Гормональні зміни в організмі собаки також можуть сприяти аномальному розростанню ясен.
Види епулісу
Розрізняють три основні типи епулісу у собак:
- Фіброматозний. Найпоширеніший тип, складається переважно з фіброзної тканини, росте повільно.
- Осифікований. Зачіпає ділянки кісткової тканини, може впливати на прилеглі зуби.
- Акантоматозний. Найагресивніший тип, може проникати в кісткові структури щелепи.
Симптоматика захворювання
Зазвичай ця патологія не має зовнішніх ознак. Виявити новоутворення можна лише при регулярних оглядах ротової порожнини собаки, або, наприклад, під час чищення зубів. Проте в деяких випадках власники можуть помітити такі симптоми:
- почервоніння, запалення або кровоточивість ясен.
- ускладнене пережовування їжі, слинотеча.
- неприємний запах із рота у собаки.
- відмова від твердого корму, зміна харчових звичок.
- зміщення або хитання зубів.
В будь-якому з цих випадків варто якомога швидше показати тварину фахівцям ветеринарної клініки Avicena Vet.
Діагностика та лікування захворювання
Для підтвердження та уточнення діагнозу, зокрема й конкретного виду епулісу лікарі Авіцена проводять:
- огляд ротової порожнини та пальпацію новоутворення;
- рентгенографію щелепи, що допомагає оцінити, чи є ураження кістки та встановити вид епулісу;
- біопсію для визначення типу утворення та виключення злоякісних пухлин, наприклад, меланоми чи плоскоклітинної карциноми.
Основним методом лікування епулісу є хірургічне видалення новоутворення. При цьому специфіка операції залежить від виду:
- При фіброзному видаляється саме новоутворення та в деяких випадках хірург видаляє сусідні зуби для запобігання рецидивам.
- Осифікований — більш складний варіант, через залучення у процес кісткової тканини. Проте принцип видалення аналогічний попередньому варіанту.
- Акантоматозний через агресивність пухлини зазвичай потребує видалення більшої кількості тканини, зокрема й не пошкодженої. Тож проводиться резекція частини щелепи, що дозволяє попередити рецидиви та ускладнення.
В деяких випадках ветеринари можуть запропонувати:
- лазерну терапію, що є менш інвазивною, проте підходить не для всіх видів новоутворень;
- кріотерапію з використанням сильного холоду для руйнування епулісу, підходить лише для невеликих новоутворень.
Після операції собаці призначають антибіотики, протизапальні препарати та спеціальну дієту для прискорення загоєння.
Прогнози та профілактика
Оскільки епуліс є доброякісним утворенням, то при вчасному видаленні фіброзного чи осифікованого різновиду прогнози вельми сприятливі. У разі діагностики акантоматозного епулісу з вищим ризиком рецидиву, потрібен постійний та ретельний контроль.
Профілактика захворювання включає:
- регулярний догляд за зубами собаки;
- огляди у ветеринара;
- збалансоване харчування;
- усунення травмуючих факторів, зокрема гострих країв зубів;
- своєчасне проведення ультразвукової чистки зубів у ветеринарній клініці.