У Франківську пролунали два вибухи: є загиблий та поранені. Оновлено

На місці наразі працюють поліцейські, вибухотехніки та всі відповідні служби. Правоохоронці встановлюють всі обставини надзвичайної події.

За словами міського голови Руслана Марцінківа, внаслідок інциденту загинув неповнолітній.

«На жаль, в Івано-Франківську трагічна новина. Невідомі вибухові пристрої спрацювали за двома адресами: Привокзальна, 9 та 49. За попередньою інформацією, одна людина загинула, одна в дуже важкому стані й ще двоє поранені. Їм надають медичну допомогу», — йдеться у повідомленні посадовця.

Він також зазначив, що детальнішу інформацію очевидно скажуть правоохоронні органи, які працюють на місці події.

«Звертаюся до франківців: будьмо дуже обачні, особливо в місцях скупчення людей. Ворог також працює. Поки не знаємо, яка офіційна версія, над цим працюють слідчі. Дякую надзвичайникам, правоохоронним органам, усім, хто залучений до подолання наслідків трагічної події. Всі оперативно спрацювали!» — додав Марцінків.