У селі Вільхівчик Гусятинської громади поселення Черняхівської культури, що існувала ще на початку нашої ери, змиває річка Збруч. Про це повідомив директор Гусятинського краєзнавчого музею Тарас Василик, пише Суспільне Тернопіль

За його словами, пам’ятку виявили два роки тому і від тоді цього місця не досліджували.

Тарас Василик йде до поселення Черняхівської культури, яке він знайшов біля села Вільхівчик 2 роки тому:

“Ліворуч від нас протікає річка Збруч, якраз на цій ділянці ми можемо проглядати і культурний шар, і залишки Черняхівського поселення, яке під впливом природних факторів змивається в саму річку”.

Тарас Василик

Чоловік каже, через те, що берег руйнується й артефакти, яким до двох тисяч років, змиває річка, тут потрібно провести розкопки:

“Приблизно на глибині пів метра, місцями метр, є битий посуд, кості тварин”.

Це поселення може мати протяжність приблизно 200 метрів, каже Тарас Василик. За його словами, тут можуть бути залишки кількох десятків будинків:

“Думаю, що тут було або якесь маленьке виробництво, або якась факторія, торговельний центр, де щось виробляли, міняли, перепродували”.

На Тернопільщині річка змиває поселення Черняхівської культури

Чоловік каже, на всі необхідні дослідження потрібно близько ста тисяч гривень. Розповідає, писав грант в Український культурний фонд та шукав спонсорів. Грошей на розкопки поки ніхто не виділив. Також не вдалося знайти й археолога, який міг би провести розкопки. Після досліджень знайдене планують перевезти в Гусятинський краєзнавчий музей, каже Тарас Василик:

“В нас представлене і Трипілля, і Чернихівська культура, по ній в нас скромна виставка. Плануємо поставити ще одну таку експозиційну шафу для експонатів, які будуть знайдені на Вільхівчицькому поселенні”.

Чоловік розповів, чим Черняхівська культура відрізняється від інших:

“Горщик періоду Черняхівської культури відрізняється, наприклад, від Трипільської тим, що тут переважно вся кераміка сіруватого забарвлення і вона скромна в розписах”.

На Тернопільщині річка змиває поселення Черняхівської культури

Директорка обласного центру охорони пам’яток культурної спадщини Марина Ягодинська каже, для того, щоб провести у Вільхівчику археологічні дослідження, потрібно розробити відповідну програму та виділити кошти з бюджету громади:

“Закласти там дослідження пам’ятки археології. Для того, щоб археолог виїхав, він має знати, чим він буде харчувати студентів, яким чином він зможе перевезти їх із Тернополя до місця розкопок”.

У Тернопільській області, каже Марина Ягодинська, дослідженнями Черняхівської культури займається археолог Михайло Сохацький. На камеру спілкуватися він відмовився, бо, за його словами, зараз не має на це часу. Каже, якби громада виділила кошти, він би досліджував знайдене поселення. Зробити цього поки не можуть, каже заступниця голови Гусятинської громади Наталія Мацко:

“Ми можемо донести це питання до розгляду депутатів. Доречно було б зробити інформаційний ролик. Якщо приймуть рішення, що це варте уваги, тоді чому ні?”.

Суспільне Тернопіль Наталія Мацко

Михайло Сохацький розповідає, в області виявили приблизно 200 пам’яток Черняхівської культури. З них дослідили менш як 10.