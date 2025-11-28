Віталій Олійник – Герой України, який віддав своє життя за свободу

Віталій Олійник — 41-річний український військовик, боєць 4-ої штурмової роти «Спрут» спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міністерства оборони України, позивний «Механік», загинув 17 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Народився 19 березня 1982 року. Він був не тільки відважним військовим, але й справжнім героєм для своєї родини та громади. Віталій Олійник завжди став на захист слабких, був готовий прийти на допомогу в будь-яку хвилину, і завдяки своїй відданості справі став прикладом для сучасників та молодого покоління.

Його сміливість і рішучість під час боїв були невід’ємною частиною того, чому його вважали лідером і героєм серед побратимів. Останній бій Віталія Олійника відбувся 17 жовтня 2023 року, під час якого він отримав поранення, несумісні з життям, рятуючи своїх товаришів.

Віталій Олійник на момент смерті був зареєстрований у місті Тернопіль, і пам’ять про нього залишиться в серцях тих, хто його знав і шанував.

Поховання відбулося 22 жовтня 2023 року на Пантеоні Героїв Тернополя, що на вулиці Микулинецькій.

За героїзм та мужність, виявлені у захисті України, 3 листопада 2023 року на сесії Тернопільської міської ради було присвоєно Віталію Олійнику звання «Почесний громадянин міста Тернополя» (посмертно).

Залишилася мама — Олійник Орися Полікарпівна, яка втратила свого героя, але гордиться його відданістю та самопожертвою заради батьківщини.

Віталій Олійник залишив після себе безцінний внесок у боротьбу за незалежність України. Його життя і подвиг навіки увійдуть в історію нашої держави. Вічна пам’ять герою!