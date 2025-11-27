Діти, які зупиняють ракети: у Тернополі на Стуса з’явився мурал від «Львівського Бенксі»

На стіні будинку, який зруйнувала росія, з’явився малюнок відомого художника «Львівського Бенксі». На зображенні дитина захищає свої іграшки від ворожих ракет… До сліз!

Про це художник Andriy Yermolenko повідомив у Facebook.

— 19 листопада російська ракета влучила в житловий будинок у Тернополі. Унаслідок удару загинуло семеро дітей. СЕМЕРО! Дітей, які просто спали у своїх ліжках. Це сталося напередодні того дня, коли світ почав обговорювати «мирний план Трампа» з його 28 пунктів, — написав він.

— І я хочу поставити одне запитання: Чи є там пункт, який поверне життя цим дітям? Чи є пункт, який зупинить ракети? Пункт, який дасть українським дітям право просто спати й прокидатися? Немає. Політичні плани не зупиняють того, хто продовжує вбивати. Не можна домовлятися з маніяком — це його не зупинить. І не можна робити вигляд, що жертву «потрібно вмовити бути тихішою», коли її й далі знущаються й атакують. Єдине, що може зупинити агресора, — сила й здатність захистити себе. ППО — це захист. Це життя. Саме тому на стіні поблизу цього будинку я сьогодні створив мурал, присвячений цій трагедії. Мурал як крик. Як нагадування про те, що замирення з тим, хто продовжує атакувати, — це не мир.І як вимога до світу: допоможіть Україні захистити своїх дітей. Пам’ятаємо, — написав пан Андрій.

