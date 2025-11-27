Податківці Тернопільщини виявили майже 400 порушень у сфері торгівлі підакцизними товарами

За десять місяців 2025 року фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області провели 398 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, оптову чи роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним. Контрольні заходи охопили як великих операторів ринку, так і невеликі торгові точки, а їх результати демонструють реальний стан дисципліни у сфері обігу підакцизних товарів. За підсумками перевірок донараховано 72,7 млн грн штрафних санкцій. Така сума свідчить про масштабність виявлених порушень і про те, що тіньові схеми у сфері торгівлі підакцизними товарами досі залишаються проблемою, яка потребує постійного реагування.

У ході контрольних заходів інспектори встановили 394 порушення чинних вимог законодавства.

Найбільш поширеними стали такі:

– 127 фактів реалізації алкогольних напоїв за цінами, нижчими за встановлені мінімальні;

– 81 факт продажу тютюнових виробів за цінами, вищими за максимально допустимі;

– 49 випадків невидачі розрахункових документів або порушення порядку ведення обліку товарних запасів;

– 25 фактів продажу алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка;

– 11 фактів торгівлі тютюновими виробами без ліцензії;

– 7 фактів реалізації алкогольних напоїв без ліцензії;

– 3 факти торгівлі пальним без ліцензії.

Системна робота податківців спрямована на те, щоб забезпечити чесні та рівні умови на ринку, убезпечити споживачів від неякісної продукції та підтримати легальний бізнес, який працює відповідально. Головне управління ДПС у Тернопільській області закликає суб’єктів господарювання неухильно дотримуватися законодавчих вимог, адже прозорі правила гри – основа стабільності та безпеки економіки регіону.

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області