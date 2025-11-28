Заборонені продукти, зайві зарплати та нецільові витрати: ревізія виявила мільйонні порушення у відділі освіти Тернопільщини

Аудитори Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області провели ревізію відділу освіти однієї з міських територіальних громад і виявили фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 2,9 млн гривень.

Порушення закупівель продуктів харчування: Найбільші витрати були пов’язані з придбанням продуктів харчування для освітніх установ і дошкільних закладів, де були ігноровані норми і встановлений порядок організації харчування. Закуповувались продукти, які не відповідали вимогам або навіть були заборонені для використання у навчальних закладах. Загальна сума таких витрат склала понад 1,5 млн гривень.

Нецільові витрати на дошкільні заклади: Виявлено, що на придбання продуктів харчування для дошкільних закладів витрачено понад 270 тис. грн з коштів загального фонду бюджету, хоча ці витрати мали покриватися за рахунок батьківської плати.

Зайві виплати заробітної плати: Ревізією виявлено зайві виплати заробітної плати на суму 505 тис. грн, які були здійснені через необґрунтовані доплати, завищення посадових окладів та оплату невідпрацьованого часу.

Порушення у публічних закупівлях: Виявлено порушення при укладанні додаткових угод до договорів на постачання газу та електроенергії, що призвело до зайвих витрат на енергоносії в розмірі 322 тис. гривень.

Нецільове використання коштів субвенції: Замість передбаченого використання на цілі, на які вони були спрямовані, 176 тис. грн з субвенції з державного бюджету були використані для покриття видатків місцевого бюджету.

Відшкодування та розслідування: У ході ревізії забезпечено відшкодування 1,1 млн гривень. Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів, і на основі результатів розгляду було розпочато досудове розслідування.

Ці порушення свідчать про серйозні проблеми в управлінні фінансами в освітніх установах, що призвели до значних втрат місцевого бюджету та порушення прав громадян.