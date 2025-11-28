Від древніх воїнів до музеїв: Меч гальштатської епохи з Тернопільщини

Унікальний меч гальштатського періоду ⚔️🛡️🗡️ з колекції Тернопільського обласного краєзнавчого музею був випадково знайдений під час торфорозробки в селі Дичків, що на той час входило до складу Велико-Бірківського району. Знахідка стала відомою завдяки свідченням очевидців, які пригадують, як на місці розкопок натрапили на кістяк коня разом з мечем.

Збірку історичних артефактів, до якої увійшов і цей меч, було передано до Тернопільського обласного історико-краєзнавчого музею в 1950 році. Це стало можливим завдяки натиску місцевої громади та ініціативі директора торфорозробки.

Меч виготовлений з бронзи, першого штучного сплаву металів, і виконаний методом лиття. Його конструкція має деякі пошкодження — верхня частина руків’я і кінець леза обламані. Однак це не заважає артефакту викликати захоплення істориків і археологів. Руків’я меча має характерну форму: воно пряме, потовщене біля країв і звужене в середині, з розширеною нижньою частиною, яка має язичкові виступи. У верхній частині руків’я є два отвори для кріплення дерев’яних накладок, а по боках — чотири наскрізних отвори.

Лезо меча двосічне, розширене в нижній частині, з виразним гострим ребром, що надає йому ромбічної форми у перетині. На обох сторонах леза можна побачити два заглиблені жолобки, які, ймовірно, виконували не тільки практичні функції, а й служили елементом художнього оздоблення. Довжина збереженої частини меча з руків’ям становить 42,5 см, а максимальна ширина леза — 3,5 см.

Меч належить до типу, характерного для гальштатського періоду (кінець бронзового та початок раннього залізного віку, ХІІ–VІ ст. до н.е.), що є важливою археологічною пам’яткою для Центральної, Південної та Північної Європи. Подібні мечі часто зустрічаються на Тернопільщині, де місцеві племена в цей період вели торговельний обмін з іншими частинами Європи, зокрема з народами фракійського гальштату.

Знахідка цього меча свідчить про значний культурний і торговельний вплив, який мали племена Західного Поділля в ту добу. Також важливою частиною цього періоду стали збройні сутички, пов’язані з поглибленням майнової диференціації у суспільстві та виділенням касти вождів, що пояснює часте використання бронзових мечів під час бойових дій.

Ольга Дудар, старший науковий співробітник відділу стародавньої історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею, відзначає важливість цієї знахідки для розуміння історії наших предків та їхніх культурних зв’язків із іншими європейськими народами.

Ця знахідка додає новий важливий штрих до історії Тернопільщини та свідчить про багатий культурний спадок нашого краю.

Цей історичний артефакт є не лише цінним музеєм, а й важливим символом давніх часів, що нагадує нам про зв’язок з минулим та значущість археологічних досліджень.